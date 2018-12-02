شكرا لقرائتكم المصرى يستدرج الجزيرة مطروح فى كاس مصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة مصطفى يونس، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، اختبارا جديدا، عندما يلتقى نظيره الجزيرة مطروح فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.

وشهدت المباراة عدة أزمات قبل إقامتها اليوم، حيث تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب تمسك مسئولى النادى البورسعيدى بإقامتها على استاد بورسعيد، إلا أنهم فى نفس الوقت لم يحصلوا على الموافقة الأمنية الرسمية لإقامتها بالمدينة الباسلة، ليتم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، الذى لم يصدر قراره النهائى حتى الأن فى أحقية المصرى فى العودة لإستاد بورسعيد، ما اضطر اتحاد الكرة لإعلان إقامة المباراة باستاد الإسماعيلية.

يدخل فريق المصرى المباراة منتشيا بالفوز على انبى بنتيجة 3-1، فى المباراة التى جرت بينهما مساء الخميس الماضى والمؤجلة من الأسبوع السابع بالدورى، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، وقرر مصطفى يونس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار المعسكر المغلق المقام للفريق بأحد فنادق القاهرة حتى مساء أمس السبت ، حيث توجه الفريق الى الاسماعيلية للمبيت بأحد فنادقها استعداداً لمباراة اليوم .

وصرف مجلس إدارة النادى المصرى مكافأة الفوز على انبى عقب المباراة مباشرة، تحفيزا للاعبين والجهاز الفنى على مواصلة النتائج والعروض الجيدة سواء فى الدورى أو كأس مصر.

وعقد مصطفى يونس أكثر من جلسة مع لاعبى المصرى حذرهم خلالها من مفاجآت كأس مصر، وطالبهم بالجدية وعدم الاستهتار بغية تحقيق الفوز على جزيرة مطروح المجهول، والتأهل إلى دور الـ16 ، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى اللقاء بتشكيل يضم كل من أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشة – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، والوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، والهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.