شكرا لقرائتكم تمسك الأهلى بزيه التقليدى يؤخر انطلاق مباراته أمام بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر إنطلاق مواجهة الأهلى وبتروجت، بعد حدوث أزمة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأحمر وعز الدين أحمد مراقب مواجهة بتروجت، بسبب تمسك الأهلى فى اللعب بزيه التقليدي القميص الاحمر والشورت الأبيض ، وهو الأمر الذى رفضه المراقب لتشابه الزي من زي بتروجت الذى يتكون من اللونين الأزرق والأحمر.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة فى تمام السادسة مساء، إلا أن الأزمة تسببت فى تأخر انطلاق المباراة، ويواجه الاهلى بتروجت على ملعب السويس، فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام.