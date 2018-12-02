فيديو .. حلمي طولان قاهر القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقب جديد اكتسبه حلمي طولان لاعب الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري، بعدما تمكن المدرب المخضرم من التغلب على بيته القديم نادي الزمالك وإقصائه من الدور الـ 16 للبطولة العربية، في مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كانت كل المؤشرات ترجح كفة الفريق الأبيض، الذي واجه زعيم الثغر مرتين قبل تلك المواجهة، حسم الأولى بخماسية لهدف والثانية بهدف نظيف .

وتولى طولان مسئولية تدريب الاتحاد السكندري خلفاً لمحمد عمر مدرب الفريق السابق،بعد تراجع نتائج زعيم الثغر، ليصطدم طولان في أولى مواجهاته بالنادي الأهلي.

"قاهر القطبين" هو اللقب الجديد لمدرب الاتحاد السكندري الذي لم يكد يتولى مهمة تدريب زعيم الثغر، حتى تمكن من الفوز على النادي الأهلي في أول اختبار له برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين بمسابقة الدوري العام، كانت هزيمة طولان للأهلي هي الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأحمر السابق منذ انطلاق الموسم.

وتسبب طولان في إيقاف قطار الانتصارات الأبيض، الذي انطلق ليبلغ تسع محطات دون هزيمة، قبل أن يتذوقها على يد أحد أبناءه ويودع البطولة العربية على أرضه و وسط جماهيره .

الاتحاد السكندري تحت القيادة الفنية لحلمي طولان يحتل المركز السابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، جمعها زعيم الثغر من 16 مباراة خاضها بالبطولة المحلية، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى، بينما تلقى الفريق السكندري الهزيمة في 5 مواجهات .