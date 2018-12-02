شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إسبانى للمنتخب الأولمبى فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المنتخب الأولمبى من إقامة معسكرا مغلقا فى إسبانيا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة وتحديدا فى الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل.

كما اقترب المنتخب الأولمبى من خوض 3 وديات خلال المعسكر أمام هولندا وأمريكا وإسبانيا، على أن يتم الاعلان عن المعسكر والوديات بشكل رسمى بعد الاتفاق عليها بشكل نهائى.

يذكر أن المنتخب الأولمبى لعب وديا مع تونس مرتين فى نوفمبر الماضى، وفاز فى المباراتين.