شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أعود للتدريب مطلع الموسم القادم.. و8 لاعبين فى صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن المستشار الفنى لنادى بيراميدز، عن أن فريقه سيدعم صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب القدارت الخاصة فى شهر يناير المقبل قد تصل الى 7 أو 8 لاعبين من الدورى المصرى.

أضاف أحمد حسن أنه ليس خائن للنادى الأهلى، وهذا الأمر يحزنه كثيرًا بسبب تعرضه لحملة تشويه كبيرة من قبل المنتفعين من الأهلى بعد تعيين مدير الكرة لفريق بيراميدز.

أوضح أحمد حسن، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون، والذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن السوشيال ميديا لا تمثل له شى وأنه دائم الدفاع عن نفسه والنظر إلى العمل باحترافية شديدة.

وأشار أحمد حسن أنه العاملين بادارة فريق الكرة بنادى بيراميدز خارج الحسابات الخاصة بخلافات إدارات الأندية التى تحدث بين المسئولين وهذا الأمر لم نتدخل به والعمل بطريقة احترافية عالية ولابد من الجمهور من الوعى فى هذا الأمر.

وأوضح المستشار الفنى لنادى بيراميدز، أن تجربة بيراميدز تشهد أستثمارا كبير فى عالم كرة القدم المصرية ويستهدف إلى تحقيق بطولة محلية هذا الموسم، وهو ما يعمل عليه كافة القائمين بنادى بيراميدز والفريق يشهد استقرارًا كبيرًا على الصعيد الفنى والإداراى، ويحتل مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، وهذا ما يؤدى إلى المنافشة القوية على حصد لقب البطولة.

وكشف أحمد حسن، أنه يأمل فى العودة مرة أخرى بالعمل كمدير فنى خلال الموسم المقبل بعد رفض بعض العروض التى تقدمت له الفترة الماضية لتدريب أحد الأندية.

وأوضح أحمد حسن أن نادى بيراميدز لديه بعض اللاعبين النجوم، وهذا الأمر يجذب الجمهور لمتابعتهم خلال المباريات، وهذا الأمر يزيد من شعبية النادى خلال السنوات القادمة.