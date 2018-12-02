رياضة | موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة قوية ضد إيفرتون مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق ضربة بداية لقاء ليفربول مع إيفرتون في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:15 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "beIN SPORTS HD 2" بصوت المعلق رؤوف خليف.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ويسعى ليفربول لملاحقة مانشستر سيتي صاحب الصدارة ومواصلة مسلسل الانتصارات في الجدول والتي بدأها الريدز منذ بداية الموسم الحالي، وستكون مباراة قوية بين الأحمر والأزرق.