رياضة | تفاصيل أزمة علي وشوقي في وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أزمة علي وشوقي في وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف علاء علي لاعب بتروجت عن تفاصيل أزمته مع محمد شوقي المدرب العام السابق في وادي دجلة، والحالي للمنتخب الأوليمبي.
وقال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يشعر ببعض الضيق قبل إحدى التدريبات وتحدث مع محمد شوقي فرد عليه بعصبية فنشبت الأزمة بينهما.
وأضاف علي أن أحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة وقتها، طالبه بالخروج من التدريب فألقى بقميص التدريب على الأرض، فوقع عليه ميدو غرامة بقيمة 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه محمد شوقي بعد هذا الموقف لأنه يقدره ويحترمه كثيرًا ولا يوجد أي مشكلة معه.
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