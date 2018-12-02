شكرا لقرائتكم أجيرى يهدد صفقات الأهلى الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ومستشاره الفنى ميشيل سالجادو الثنائى محمد محمود لاعب دجلة وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بعدم الانتقال إلى الأهلى أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، على أن يفكران جديا فى الاحتراف فى أحد الأندية الأوربية.

ووعد سالجادو الثنائى بمساعدتهما فى الحصول على عرض أوربى مناسب لهما، خاصة وأنهما مازالا صغيران فى السن، وبإمكانهما الإنتقال لأندية أوربية.

يذكر ان منتخب مصر تأهل مؤخرا لامم افريقيا 2019 بجانب تونس عن المجموعة العاشرة.