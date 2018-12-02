شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم.

وكان الزمالك خسر أمام الفريق السكندري بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس وودع البطولة العربية.



مران الزمالك

وفضل الجهاز الفني أداء اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للاجهاد في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف السويسري جروس المدير الفني وجهازه المعاون.

فيكا عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً علي ملعب النادي.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن بعض الامور الخاصة بلقاء امس أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية، مطالبا إياهم بغلق هذه الصفحه تماما والتركيز في القادم ولا شيء غير ذلك.

واكد المدير الفني السويسري للاعبي الزمالك ضروره الفوز في اللقاء القادم امام المصري وانه لن يسمح بشيء سوي مواصلة تصدر المسابقة، والعودة سريعا للانتصارات.



جروس

تغيب محمود عبدالعاطي دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، بالتغيب عن المران اليوم وجاء تغيب دونجا عن المران اليوم بسبب ظروف خاصة باللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل فى الدوري الممتاز.