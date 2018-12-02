شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للجونة فى الدورى العام بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى عصر اليوم ،الأحد، الاستعداد لمباراة الجونة في الدوري الممتاز، حيث رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت منح اللاعبين راحة عقب مباراة بتروجت التى أقيمت أمس بالسويس.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز أحمد فتحي لمباراة الجونة بعدما غاب عن مباريات الفريق الأحيرة للأصابة، فى الوقت الذى لازالت مستشفى الأهلى تحتضن العديد من نجوم الفريق الأحمر ومنهم النيجيري أجاي والتونسي على معلول ومحمد نجيب وصلاح محسن.