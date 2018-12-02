شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعلن اليوم عقوبات الجولة الـ16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اليوم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرارات اللجنة بشأن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى الممتاز. وشهدت مباريات الجولة بعض الوقائع التى تدرسها اللجنة قبل اعلان القرارات اليوم وعلى رأسها واقعة أحمد سامى المدير الفنى لفريق النجوم وما تردد حول اعتدائه على كينو مهاجم بيراميدز بعد المباراة.

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعلن اليوم عقوبات الجولة الـ16 بالدورى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .