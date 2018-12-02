شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: فوز الأهلى طبيعى ولكنه جاء فى وقت صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن فوز الأهلى اليوم على بتروجيت طبيعيا، ونتائج المواجهات فى صالحه، ولكنه جاء فى وقت صعب.

وقال محسن صالح: "فوز طبيعى للأهلى على بتروجيت فمعظم نتائج مواجهات الفريقين غالبا فى صالحه ولكن الفوز اليوم مختلف لأنه جاء فى وقت صعب وفى منحنى خطير الخسارة فيه تعنى الخروج عن مسار البطولة والفوز معنوى بعد أن استعصى على الأهلى تحقيقه فى البطولة الإفريقية ثم العربية والمحلية قد يكون بداية الانطلاقة".



محسن صالح

وكان قد فاز النادى الأهلى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز بقدم أحمد الشيخ.