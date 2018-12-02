شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكاميرون بالتصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم، الأحد، منتخب كرة السلة بقيادة عمرو أبو الخير مع نظيره الكاميرون بنهائي التصفيات الأفريقية التى تقام بأنجولا والمؤهلة لمونديال 2029 الذى يقام بالصين.

وكان المنتخب فاز فى أولى الجولات امام تشاد بنتيجة 58/85 بحضور الثلاثى مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد و عمرو مصيلحى و علاء زهران عضوا مجلس إدارة الاتحاد

يذكر أن عاصم مرعى تخلف عن الانضمام للفراعنة بعد الإصابة التى تعرض لها مع فريقه التركى