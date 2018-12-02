رياضة | موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الوحدة وذلك يوم الأحد 2- 12- 2018 في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي النصر مع الوحدة في مباراة من العيار الثقيل وتقرر أن تقام المواجهة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة و5:45 بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الرابع برصيد 18نقطة في سلم الترتيب.

وتعد مباراة قمة بين الفريقين حيث سيتم نقلها عبر قناة "ksa sport 1" بصوت المعلق مشاري القرني ودوري بلس بصوت حمادة العنزي.