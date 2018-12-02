رياضة | أحمد حسن: جماهير الأهلي أهانتني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: جماهير الأهلي أهانتني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الصقر أحمد حسن عن الفترة التي تعرض لها بعد انضمامه لنادي بيراميدز وكيف واجهته الجماهير ووصفته بالخائن.

وقال حسن خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت": "كنت اشعر بالحزن لأن تاريخي طويل في كل ناد لعبت داخل صفوفه وتكون النهاية إهانتي بسبب أني توجهت للعمل بحثا عن إثبات الذات".

وأضاف الصقر: "كل ما حدث هو بفعل خفي يسعى لإثارة المشاكل والفتن بيني وبين الجماهير والدليل على ذلك وعلى علاقتي القوية بجماهير الأهلي هي لم تتأثر بانتقالي للزمالك".

وتابع الصقر: "بيراميدز تجربة جديدة ويسعى الجميع لنجاحها وعند انضمامي وكانت إهانتي الأكبر من قبل جماهير الأهلي".