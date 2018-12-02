رياضة | موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.
ويلتقي تشيلسي مع فولهام الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 2".
ويحتل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز العشرين برصيد 8 نقاط.
ويسعى تشيلسي لخطف الثلاث نقاط من يد فولهام والقفز للمركز الثالث مكان توتنهام صاحب الثلاثين نقطة فيما يرغب فولهام في الخروج من منطقة الخطر.
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