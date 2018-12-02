رياضة | موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الرجاء المغربي، ضد نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 1-12-2018 في الكونجو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت 1 الرياضية.

يذكر أن الرجاء المغربي بقيادة مدربه جاريدو نجح في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 3-0 في المغرب، وهو ما يجعل المباراة اكثر صعوبة علي الفريق الكونجولي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الكونفدرالية الإفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.