رياضة | القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف أرسنال على ملعبه الإمارات نظيره توتنهام هوتسبير وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 2 -12 -2018، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
ويلعب أرسنال ضد توتنهام على ملعب الإمارات وذلك في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة و5:05 بتوقيت مكة المكرمة، عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 2" الرياضية.
ويتواجد فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 27 نقطة بينما توتنهام في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويرغب السبيرز في خطف المركز الثاني من ليفربول صاحب ال33 نقطة.
واستطاع أرسنال أن يفوز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية في حين توتنهام حقق فوزًا كبيرًا على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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