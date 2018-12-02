رياضة | أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات الزمالك في شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الزمالك عدد محدد من المباريات خلال شهر "ديسمبر" المقبل، أبرزها انطلاقة مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات الزمالك خلال شهر "ديسمبر": - الخميس 6 ديسمبر .. الزمالك × المصري (7 مساءً) - أحد أيام 14-15-16 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي) - الاياب 18-19-20 ديسمبر .. الزمالك × الفائز (القطن التشادي× جوميديو التوجولي) يذكر أن الزمالك ودع منافسات البطولة العربية للأندية عقب الخسارة أمس أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4/3 في إياب دور الـ16 للبطولة.

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