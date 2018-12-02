شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام تنتظر قرار الكاف لزيادة "حكمى ساحة" بالقائمة الدولية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد الإفريقى سيعتمد فى منتصف شهر ديسمبر الجارى القائمة الدولية المصرية لعام 2019 والتى نسعى لزيادة حكام الساحة فيها.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "أرسلنا القائمة الدولية وتضم 9حكام ساحة وليس 7 كما هو محدد، حيث طلبنا الزيادة والأمر ليس صعب لأن مصر تستحق ذلك.

وكشف عبد الفتاح أن هناك طاقم حكام مصرى بقيادة محمد الحنفى سيدير لقاء الصفاقصى والنجم بالدورى التونسى ضمن بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والتونسى