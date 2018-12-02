شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى المجر استعدادا لمونديال ألمانيا والدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغادر في التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب كرة اليد الأول ، متجهة إلى المجر، للدخول في معسكر مغلق حتى يوم 11 ديسمبر الجارى ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل.

تضم قائمة المنتخب كلا من: ثلاثي حراسة المرمى: عصام الطيار ومحمد علي ومحمد جمال، واللاعبين: أحمد الأحمر وأكرم يسري وعمر سامي وكريم أيمن وعمر توكل، وإبراهيم المصري ومحمد جمال ووسام نوار، وعمر حجاج ويحيى الدرع وعبدالله فيصل وعلي هشام وإسلام حسن، وأحمد خيري ومحمد بسيوني ويحيى خالد وأبوالفتوح حماصة.

يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد، ويضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني والذي سينضم لمعسكر المنتخب في المجر، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.

يغيب عن المنتخب الثنائي ممدوح طه وأحمد مؤمن للإصابة، حيث سيخضع الثنائي للعلاج بالقاهرة.

ينضم اللاعبون المحترفون للمنتخب الوطني في معسكره بعد العودة للقاهرة، لارتباطهم بمباريات مع أنديتهم.