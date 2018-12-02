شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم، السبت، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم اجتماعا فى جلسته رقم 25 بمقر الاتحاد. ووافق مجلس الإدارة علي توقيع بروتوكول تعاون مع كل من دول فرنسا واليابان وصربيا وأوكرانيا وتركيا وبولندا وسولوفينيا من أجل إقامة معسكرات ولقاءات ودية للمنتخبات الوطنية للناشئات في إطارالاستعدادات القصوي لبطولة العالم 2019 بالقاهرة . كما وافق مجلس الإدارة علي الإستعدادت للبطولة العربيه للأندية للسيدات خلال شهر يناير المقبل علي ملاعب ستاد القاهرة الدولي. كما قبل مجلس الإدارة أيضا اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في البطولة العربية للأندية للرجال بتونس.

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