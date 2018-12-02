سيد عبدالحفيظ يفتح النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب الزمالك

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

فتح سيد عبد الحفيظ ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي ، النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، عقب مباراة فريقه أمام بتروجت، والتي انتهت منذ قليل بفوز

مهم للمارد الأحمر بهدف نظيف.

وأبدى عبد الحفيظ دهشته من عدم إدارة الحكم الأول في مصر جهاد جريشة لمباريات الزمالك المنافس للأهلي وأيضاً محمود البنا

أحد أفضل الحكام مؤكداً أن الرباعي محمد عادل وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي يديرون مباريات الزمالك.

وأوضح أنه من الأفضل استعارة الحكم العراقي علي صباح الذي...