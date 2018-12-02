شكرا لقرائتكم الأهلى يرصد 24 مليون لحسم تجديد مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل مؤمن زكريا لاعب الاهلي على 24 مليون جنيه من النادي خلال ثلاثة مواسم بواقع 8 مليون جنيه في الموسم الواحد بخلاف 5 مليون جنيه متأخرة له لدي النادي ليصل إجمالي ما سيصل عليه اللاعب لـ29 مليون جنيه بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء مؤخراً حيث عقد اللاعب خلال اليومين الماضيين مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد .

قدم عبد الحفيظ عرضاً مالياً جيداً للاعب وهو ما رحّب به الأخير وساهم في إنهاء هذا الملف الشائك الذى أثار جدلاً خلال الفترة الماضية ، وتعهّد مدير الكرة بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لمؤمن زكريا التى تبلغ خمسة ملايين جنيه وكانت أحدى أسباب تأجيل التجديد لفترة طويلة

وأكد مصدر في القلعة الحمراء أن العرض لاقي موافقة زكريا فقام بالتوقيع على العقود الجديدة ليؤكد رغبته في البقاء بالأهلي ويُبرّئ نفسه من الاتهامات التى طالته خلال الفترة الماضية بأنه وقّع لإحدى الأندية المحلية عقب عودته من تجربة الإعارة لنادي أهلي جدة السعودي لمدة ستة أشهر ، موضحاً أن الاهلي سيُعلن التجديد لمؤمن زكريا خلال اليومين المقبلين تزامناً مع عودة محمود الخطيب رئيس النادي من المانيا عقب إجراء جراحة لإزالة "ورم" في النخاع الشوكي.