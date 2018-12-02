«استشاري الشارقة» يختتم زياراته لأندية الإمارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري في الشارقة، زياراتهم لعدد من أندية إمارة الشارقة العامة والتخصصية، وشملت 16 نادياً.

تعرفت اللجنة خلال الزيارات إلى مختلف أدوار الأندية وجهودها في استقطاب الرياضيين، ونشر أوساط الرياضة في المجتمع وبين مختلف أدوارها وجهودها في خدمة الرياضة والثقافة والمجتمع.

وقدم أعضاء مجالس الإدارات خلال تلك الزيارات، مختلف الشروح عن أدوار أنديتهم وأجندة فعالياتهم طوال العام وسعيه لنشر الرياضة والثقافة الرياضية بين اللاعبين.

وقدم محمد سلطان الخاصوني، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس الاستشاري، الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، على جهوده في دعم أوجه الرياضة في الأندية.. معرباً عن تقديره لكل الأندية التي تمت زيارتها وهي 16 نادياً من أصل 21 نادياً عاملاً في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على زيارة تلك الأندية للوقوف على إنجازاتها، والعمل على دعمها من خلال مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي تحت قبة المجلس.

وتضم اللجنة، الأعضاء: وحيدة عبدالعزيز، وهيام محمد عامر الحمادي، ومحمد سالم بن هويدن، وراشد الغول السلامي.