الجزيرة يعمق جراح «الصقور» بأكبر هزيمة في عصر الاحتراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

شهدت أمسية أمس الأول في استاد محمد بن زايد مناسبة استثنائية للجزيرة الذي ألحق من جهة أكبر خسارة بالإمارات في عصر الاحتراف، وحقق رقما شخصياً بتحقيق أكبر فوز على حساب «الصقور» بنتيجة قاسية وعريضة قوامها ستة أهداف دون مقابل، والتي لم تحضر في مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي منذ 2008، حيث التقيا في 14 مواجهة، نجح الجزيرة في الفوز في عشر مناسبات،

بلغت أعلى نتيجة لصالح «فخر أبوظبي» 5-صفر في 15 فبراير/ شباط 2017، ومن المصادفة أن علي مبخوت أحرز «هاتريك» في تلك المباراة، وتلتها نتيجة الفوز 4-صفر لمصلحة الجزيرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2015 ونجح مبخوت في تسجيل هدفين أيضاً ليؤكد على تخصصه في هز شباك الإمارات في مواجهات عدة. ويعتبر الفوز الأعلى في الاحتراف رداً قوياً من الجزيرة على «الصقور» الذي نجح في عرقلته في ثلاث مباريات خلال تلك الفترة آخرها في الموسم الماضي والتي فاز فيها الإمارات بهدف نظيف في 7 إبريل/ نيسان 2018.

كما جاءت النتيجة القاسية أمس الأول لتعمق جراح فريق «الصقور» الذي لم يحصد سوى ثماني نقاط خلال 11 جولة من فوزين وتعادلين وبقي في المركز قبل الأخير.

وخرج الجزيرة بمكاسب ثمينة بفوزه العريض بنصف درزن من الأهداف، وهي حسب التالي:

- ترك مؤشر إيجابي للفريق بقدرته على تحقيق الفوز في جميع المباريات وهو الأهم للفريق المرشح للقب، حيث نجح في الفوز على الإمارات وكسر عقدة هزائمه أمام الفرق متذيلة الترتيب.

- الفوز بستة أهداف يبعث بالطمأنينة حول القدرات الهجومية الضاربة التي يتمتع بها الجزيرة، حيث إنه تبوأ المرتبة الأولى كأقوى خط هجوم برصيد 32 هدفاً بقيادة الهداف علي مبخوت و«المايسترو» خلفان مبارك، وبالمقابل شهدت الحالة الدفاعية تحسناً ملحوظاً واستقبلت شباكه هدفاً فقط خلال المباريات الثلاث الأخيرة حيث يعد ثالث أقوى خط دفاع في المسابقة واستقبل 16 هدفاً.

- الاستفادة من هدية الشارقة الذي تعثر بالتعادل والانقضاض على الصدارة المشتركة، إذ يتساوى الجزيرة مع فريقي الشارقة والعين ب25 نقطة، فيما يهنأ «الملك» بالتربع على عرش الصدارة حتى الجولة المقبلة لتفوقه في المواجهات المباشرة.

- بروز معظم عناصر الجزيرة، فبجانب التألق اللافت لعلي مبخوت وخلفان مبارك اللذين رفعا رصيدهما إلى 13 هدفاً و7 أهداف على التوالي، وتصدر مبخوت قائمة الهدافين متفوقاً على البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة وله 11 هدفاً، فيما يتربع مبارك على قائمة أفضل صانع أهداف في الدوري بتسع تمريرات حاسمة، أبان عدد من اللاعبين عن جاهزية جيدة أبرزهم الشاب عبدالله رمضان وناصر بارازيت.

- ارتفاع معدل اللياقة البدنية لمختلف عناصر فريق الجزيرة بلا استثناء وتحسنها بشكل تصاعدي مباراة تلو الأخرى، وبدت واضحة من إصرار الفريق على التسجيل وهز الشباك على الرغم من حسم نتيجة المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

من جهته، أكد عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي أن الإصابة هي العائق الوحيد الذي وقف حائلاً أمام انضمام خلفان مبارك لمعسكر منتخبنا الوطني الأخير خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدبي وأنه لن يدخر جهداً عن تمثيله وتشريف الوطن.

وقال: «كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي حينها عن إصابته بالفعل وعدم قدرته على المشاركة في التدريبات أو المباريات، وحاجته للخضوع لبرنامج علاج وتأهيل، ولم يشارك في كأس الخليج العربي خلال تلك الفترة والتحق بتدريبات الفريق قبل مباراة الإمارات بيومين، وأؤكد بأن خلفان مبارك وغيره من اللاعبين ضمن صفوف الجزيرة يمنون النفس بارتداء زي المنتخب الوطني وتمثيله في مختلف الاستحقاقات لأنه شرف لأي لاعب».