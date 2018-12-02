شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نادي باليرمو مقابل 10 يوروهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مالك نادي باليرمو الذي يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية ماوريتسيو زامباريني بيعه إلى «شركة مقرها لندن»، مقابل مبلغ رمزي قدره 10 يوروهات فقط (11,3 دولار).

وكان زامباريني (77 عاما) قد اشترى النادي، ومقره في صقلية، عام 2002 مقابل 15 مليون يورو، ويرزح النادي الآن تحت ديون تصل إلى 25.8 مليون دولار.

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