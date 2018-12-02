الشامسي: استراتيجيتنا هذا الموسم.. مركز متقدم وليس اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

أشاد سالم عبيد الشامسي رئيس نادي الشارقة الرياضي بالملحمة الوطنية الجماهيرية القوية والمعبرة التي قدمها جمهور نادي الشارقة عند الدقيقة 47 من مباراة «الملك» مع الوصل في دوري الخليج العربي، متقدماً بالتهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في الدولة بهذه المناسبة الوطنية.

قال الشامسي: إن التفاف جمهور الشارقة حول الفريق بهذه الكثافة أمر يثلج الصدر ويدعم رؤية وأهداف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من قرار الدمج، وأضاف: «القرار آتى أكله وحقق كل أهدافه من خلال هذه اللوحة الزاهية التي ظلت ترسمها الجماهير الشرقاوية في المدرجات خلال مبارياتنا في ملعبنا وخارجه، حاكم الشارقة هو مرجعنا في كل شيء ونتعلم من سموه كل يوم الجديد والمفيد سواء في العمل الرياضي والشبابي ومختلف المجالات الأخرى».

وعن رأيه في فريق الكرة للشارقة قال: «الفريق يسير في منافسة دوري الخليج العربي بصورة ممتازة، وعطفاً على الماضي فإن فريق الشارقة اليوم في وضع متميز جدا بدليل التفاف الجمهور حول الفريق والنظر إليه بعين الإعجاب والثقة»، وأكد أن «جمهور الشارقة يشكل فاكهة المدرجات وعودته القوية أكبر دليل على تحقيق الأهداف الكبيرة من عملية الدمج».

وقال الشامسي: «سبق وأن صرحت وقلت عبر «الخليج الرياضي» يوم 18سبتمبر/أيلول الماضي وفي بداية الموسم بالضبط بأن أهدافنا من الفريق الأول تقوم على ثلاثة محاور، وقلت: إن استراتيجية النادي تقوم على 3 سنوات، وهدفنا مركز جيد في الثلث الأول وأعتقد أننا أنجزناه بنجاح، وهدفنا الثاني في الثلث الثاني وهو الموسم الحالي الذي بدأه «الملك» بمستوى ونتائج متميزة هو إحراز مركز أفضل من المركز الذي أحرزه فريق الكرة في الموسم الماضي، وباختصار هدفنا تحسين مركزنا السابق (السادس) وليس المنافسة، ولكن إذا تحقق ذلك وأصبحنا في المنافسة فهو خير وبركة».

وأكد أن «التعبير الجماهيري كان غائباً عن النادي وعودة الجمهور للنادي بهذه الكثافة والحميمية والحب للشعار أمر نفخر به وما جسده جمهور النادي في يوم الاحتفال باليوم الوطني أمر رائع ومتميز أيضا، ويعتبر الالتفاف من أهم إنجازات وإفرازات الدمج التي تمت بناء على نظرة ثاقبة، حيث كان هدف صاحب السمو حاكم الشارقة من الدمج، بناء فريق قوي يمثّل الإمارة الباسمة بصورة ممتازة ويستطيع المنافسة وإحراز الألقاب في المستقبل».

وحول عدم رضى الجمهور عن تعادل الفريق في أرضه ووسط جمهوره أمام الوصل ومن قبل اتحاد كلباء وعجمان قال الشامسي: «هذا التجاوب الجماهيري أيضا كان مفقوداً وعودته في حد ذاتها من الأمور التي تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل بمستقبل باهر للفريق ولنادي الشارقة بصفة عامة، من حق الجمهور الانتقاد ومن واجبنا نحن الاستماع إلى جمهورنا الوفي والمخلص».

وأشاد الشامسي بالمدرب عبدالعزيز العنبري وقال: «لقد تعاقدنا معه لسنتين متتاليتين لثقتنا الكبيرة بإمكاناته، الخطأ وارد في كرة القدم فقد اعترف المدرب العنبري وأكد بعد اللقاء أنه تأخر في التبديل الثاني ونادراً ما يعترف مدرب بهذه الشفافية». وتابع: «العنبري مدرب فاهم وعاقل وقرارنا بالتعاقد معه لسنة ثم خطوة التجديد معه لسنتين خطوة لا يستطيع أحد غيرنا أن يقدم عليها».

ورأى أن «العنبري يجتهد والإدارة تعمل بكل قوة وتوفر كل أسباب النجاح لجميع فرق النادي وليس فريق الكرة وحده ولا يخفى على أحد أن فرقنا في مختلف الألعاب الجماعية والفردية متميزة وتنافس على الألقاب».