شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الوصل يكرّم «المقاتل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير
بادل جمهور الوصل عطاء المهاجم كايو كانيدو بالوفاء، حينما اقتحم عدد من المشجعين تدريب الفريق مساء أمس من أجل تكريم اللاعب البرازيلي الذي أصرّ على متابعة اللقاء أمام الشارقة رغم تعرضه لإصابة في حاجبه احتاجت 5 غرز.
وأعرب كايو عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، معتبراً أن هذا التكريم سيزيد من مسؤوليتهم كلاعبين في المباريات المقبلة.
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