نادي الإمارات للقيادة الصحراوية يحتفل بذكرى تأسيسه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

احتفل نادي الإمارات للقيادة الصحراوية، بمرور 9 أعوام على تأسيسه في فندق «جراند ميلينيوم» بمنطقة «البرشا» في دبي، شارك في هذا الحفل نحو 300 عضو من 34 جنسية مختلفة.

وكان النادي تأسس في أبوظبي في سبتمبر 2009 بغرض الترويج لرياضة قيادة سيارات الدفع الرباعي، والقيادة على الكثبان الرملية.

وخلال الحفل ألقى عمرو التميمي أحد مؤسسي نادي الإمارات للقيادة الصحراوية، كلمة افتتاحية أكد خلالها سعادته بالوصول إلى السنة التاسعة في تاريخ النادي، وقال إن لديهم فريقاً رائعاً يعمل على تطوير النادي من جميع نواحيه، مؤكداً حرصه على المحافظة على أفضل المعايير، وأهم هذه المعايير ضمان السلامة للجميع، وقال إنهم في النادي سيركزون في المستقبل بصورة أكبر على الفعاليات الكبرى، والانتشار بالمنطقة كون النادي هو الأكبر والأقدم على مستوى الدولة.