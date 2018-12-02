شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة: الإمارات.. مسيرة تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأكد سموه أن احتفالات الدولة هي استمرار لمسيرة تاريخية بدأت في 1971، واستمرت راسخة عنوانها الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة.

وقال سموه: صنعت الإمارات نموذجاً يحتذى به قبل 47 عاماً بقيام الاتحاد والتلاحم والترابط ما بين كافة الإمارات، وهو نموذج أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت مسيرة الاتحاد لتعزز في كل عام وفي كل عيد وطني المزيد من أواصر الترابط والتلاحم.

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة: الإمارات.. مسيرة تاريخية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .