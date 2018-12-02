شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المدام ينظم ماراثوناً للجري وفعاليات ترفيهية للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام الثقافي الرياضي، احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأقام ماراثوناً للجري شارك فيه أكثر من 120 مشاركاً من أبناء المنطقة في فئات السباق المختلفة، منها فئة كبار السن مسافة ألفي متر مربع، وفئة الشباب والرجال ثلاثة آلاف متر مربع، وفئة الناشئين مسافة ألف وخمسمائة متر مربع، وفاز بالمراكز الخمسة الأولى على التوالي في فئة الشباب والرجال، سليم سعيد الكتبي، ومحمد سعيد سليم الكتبي، ومحمد صلاح الدين، وموتان وسيوسنكر، وفي فئة كبار السن فاز كلاً من: محمد سعيد علي الكعبي، وسعيد مصبح الكعبي، ومصبح سرور الكتبي، وعلي محمد سعيد الراشدي، وأسامة عيد، وفي فئة الناشئين فاز وحيد أحمد، وذياب محمد، وسليم محمد، وعبد الرحمن حسام، وعوض مبارك، وشهد الماراثون مشاركة حمد محمد عمران الكتبي الذي يعتبر أكبر المشاركين سناً «93» عاماً.

ونظمت اللجنة الثقافية بالنادي، عدداً من الفعاليات الترفيهية للأطفال، ضمن ورشتان للرسم والتلوين، وكذلك توفير الملعب الصابوني، بجانب عدد من المسابقات فيما نظمت اللجنة الرياضية بطولة في تنس الطاولة والبلياردو، وعدد من الألعاب الرياضية منها كرة القدم وكرة الطائرة.

حضر الاحتفال الذي أقيم في مقر النادي، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، وسعيد محمد سعيد الراشدي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وعبدالله مطر الكتبي، أمين السر العام، وأعضاء مجلس إدارة النادي علي محمد الراشدي، ومحمد راشد الكعبي، والدكتور محمد نسيم، مدير النادي وجميع موظفي النادي.