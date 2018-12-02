الدور النسائي في الاتحادات الرياضية.. مهمش أم ينقصه الدعم؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد مصطفى

يرى بعضهم أن العنصر النسائي في الاتحادات الرياضية أصبح مهمشاً ولا أهمية له في ظل سيطرة الرجال على القرارات، في حين يرى آخرون أن دورهن فعال، ولكن ينقصهن الدعم المادي من أجل تقديم الأفضل وإقامة المعسكرات والمشاركة في البطولات المختلفة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية سواء كانت على المستوى المحلي أو الخليجي أو حتى الدولي.

وخلال الفترة الماضية لم تحقق الرياضة النسائية الإماراتية أي إنجاز يذكر في المشاركات الخارجية وجاءت المحصلة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في جاكرتا خير دليل على تراجع النتائج والمستوى أيضا.

وفي معظم الاتحادات توكل للعنصر النسائي مهمة رئاسة اللجنة النسائية في الاتحاد وبالتالي الإشراف على النشاط وسط السيدات وتأهيل فرق السيدات للمشاركة في جميع البطولات المحلية والخارجية ولكن في ذات الوقت لا يقدم لهن الدعم الكافي للقيام بدورهن.

«الخليج الرياضي» سألت عدداً من عضوات مجلس إدارة بعض الاتحادات الرياضية حول دورهن في الاتحادات وهل أصبح مهمشاً؟؟ وهل حضورهن للاجتماعات للتواجد فقط أم لهن دور في اتخاذ القرارات؟



سحر العوبد: دورنا هامشي ورؤساء الاتحادات ينفردون بالقرارات



اختلفت سحر العوبد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى مع الآراء السابقة، وأكدت أن دور المرأة في الاتحادات أصبح مهمشاً، وذلك بسبب سيطرة رؤساء بعض الاتحادات على زمام الأمور في الاتحادات بجانب بعض الأعضاء.

وقالت: لو كان للمرأة دور وكذلك بقية الأعضاء في العديد من الاتحادات لرأينا نتائج إيجابية في مختلف الألعاب الرياضية بدلا عن التراجع الكبير الذي نشهده خلال السنوات الماضية وبالتالي فتراجع دور المرأة وغيرها من أعضاء المجلس أدى إلى تراجع النتائج لأن القرارات في أغلب الأوقات ينفرد بها أشخاص بعينهم.

وقالت العوبد إن نتائج الاتحادات متواضعة ليس بسبب تهميش العنصر النسائي ولكن بسبب تهميش العديد من الأعضاء أيضا، وقالت إن القرارات في اتحاد ألعاب القوى يصدرها شخص أو شخصان بينما لا يوجد دور يذكر لبقية الأعضاء.



نورة الجسمي: نؤدي عملنا على أكمل وجه



أكدت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات أن دور العنصر النسائي في اتحاد اللعبة فعال للغاية، وتقوم بدورها على أكمل وجه بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، ولديها كافة الصلاحيات من أجل القيام بالمهام المنوط بها.

وقالت الجسمي إن دور العنصر النسائي في الاتحادات الرياضية ليس مهمشا كما يرى البعض،مؤكدة أن دورها لا يقتصر على حضور الاجتماعات فقط مثلما يروج البعض بل تؤدي كل المهام الموكلة لها بكل كفاءة.

وأوضحت نورة الجسمي أن دورها كعضو نسائي له أهمية مثل بقية الأعضاء خاصة أنها مسؤولة عن الجانب التسويقي.وأشارت إلى أنه بحكم كونها عضو مجلس إدارة وممثلة للعنصر النسائي فإنها وبدعم من رئيس الاتحاد تعمل على تنظيم العديد من البطولات والمعسكرات للاعبات وكان آخرها خمسة سباقات خلال الفترة الماضية.



أنيسة الشدادي: نعاني قلة الدعم



قالت أنيسة الشدادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد: «إن العنصر النسائي داخل الاتحادات الرياضية، أصبح يتواجد وله دوره المهم داخل الاتحاد، وهو عكس ما يراه البعض».

وقالت: «ربما هناك تراجع في إقامة الأنشطة أو الحصول على الألقاب؛ وذلك لا يعود إلى تقصير أو تراجع أو تهميش العنصر النسائي؛ لكن بسبب قلة الدعم المقدم من الهيئة، وبغياب الدعم تتراجع النتائج».

وأضافت: أشارك بالرأي في اجتماعات المجلس كافة، وأقدم الاقتراحات، التي يتخذ بها في كثير من الأوقات، كما أجد الدعم الكامل من رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، وهو ما يساعدنا على تقديم أفكارنا بشأن تطوير الجانب النسائي بالاتحاد.

وأشارت إلى أن وجودها في الاتحاد كان في 3 دورات من بينها الدورة الحالية، التي اعتبرتها مختلفة للغاية عن الدورتين السابقتين؛ حيث يوجد الكثير من التفاعل، واحترام الجانب النسائي؛ من أجل تقديم أفضل ما لديه.



هدى المطروشي:نحن قياديات في الاتحادات



رأت هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة أن العنصر النسائي في الاتحادات الرياضية انتقل من مرحلة التمكين إلى التمكن وأصبح دوره إيجابياً بكل المقاييس ويشارك في قرارات الاتحاد وهو ما يؤكد أن فكرة «العنصر النسائي دوره مهمش» أصبحت من الماضي.

وقالت المطروشي: المرأة في الاتحادات الرياضية لم تصبح عضو مجلس إدارة فقط بل أصبحت حكم دولي ومسؤولة ومشرف على ألعاب رياضية وبالتالي أصبحت قيادية في الاتحادات ولم يعد دورها مهمش مثل الماضي، لكن الأهم هو المحافظة على هذا الدور.

وأضافت: في الوقت الحالي أصبحت المرأة في الكثير من الاتحادات تتقلد مناصب رياضية رفيعة وأحيانا تكلف بوضع الخطط الاستراتيجية، مثلما يحدث لدينا في اتحاد المبارزة، وهو ما يمنح المرأة دافعاً أكبر من أجل تقديم أفضل ما لديها لخدمة الرياضة.



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* أحرزت لاعبة المنتخب الأردني للجوجيتسو، يارا قاقيش الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في مدينة مالمو السويدية بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.