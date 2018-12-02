شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورى يمنع اتحاد الكرة من استضافة أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على عدم التقدم بطلب رسمى إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة بطولة أمم افريقيا 2019، بعد سحب شرف تنظيمها من الكاميرون، خلال اجتماعات كونجرس الكاف الذى أقيم مؤخرا فى العاصمة الغانية أكرا ، وقال مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، إن المجلس لم يناقش التقدم بطلب لإستضافة أمم افريقيا رغم أنه كانت هناك معلومات مؤكدة منذ فترة بأن البطولة سيتم نقلها من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لإستضافة البطولة، موضحا أن البطولة ستقام فى المغرب بنسبة كبيرة جدا وفقا للمعلومات الواردة من الكاف، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن اتحاد الكرة المصرى يدعم ملف المغرب لإستضافة البطولة، على أن تتقدم مصر بطلب رسمى لإستضافة إحدى النسخ المقبلة للبطولة.

على صعيد متصل، كشف مصدر بمجلس الجبلاية أن الحفاظ على استقرار الدورى واستمراره يمنع اتحاد الكرة من التقدم بطلب لإستضافة أمم افريقيا 2019، مشيرا إلى أن الموسم الحالى هو موسم استثنائى وسينتهى فى سبتمبر المقبل ، موضحاً أن مصر ستستضيف أيضا أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى ستقام فى 2019، موضحا أن هناك ترتيبات واستعدادات تجرى حاليا لإستضافة هذه البطولة المهمة.