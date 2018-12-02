شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بطل بوروندى يصل الإسماعيلية لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الإسماعيلية اليوم، الأحد، بعثة فريق ماسيجير بطل بوروندى ، لمواجهة النادى الاسماعيلى فى إياب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى المقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية.
ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.
وفاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بطل بوروندى يصل الإسماعيلية لمواجهة الدراويش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .