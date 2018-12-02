شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بطل بوروندى يصل الإسماعيلية لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الإسماعيلية اليوم، الأحد، بعثة فريق ماسيجير بطل بوروندى ، لمواجهة النادى الاسماعيلى فى إياب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى المقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية.

ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

وفاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.