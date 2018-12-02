شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: أسعى لإعادة إنبى وسط الكبار.. ومفاوضات الإسماعيلى "فشلت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على ماهر المدير الفنى لإنبى أنه يسعى لإعادة الفريق البترولى لمكانته الطبيعية وسط كبار الدورى.
وقال ماهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "دخلت فى مفاوضات لتولى تدريب الإسماعيلى ولكنها فشلت".
وأضاف ماهر، أن هناك بند فى تعاقده مع إنبى يسمح له بالرحيل عند الاستعانة به لتدريب الأهلى أو المنتخب الوطنى وهو ما يحرص على وجوده فى أى تعاقد يبرمه.
وكشف أنتدخل فرج عامر رئيس سموحة في تعيين أحد أفراد الجهاز الفني وراء رحيله عن سموحة.
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