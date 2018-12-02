شكرا لقرائتكم خبر عن سعد حسنى يطلب الرحيل عن منتخب السويس فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب سعد حسنى ظهير أيمن فريق منتخب السويس، من إدارة ناديه الرحيل بشكل ودى عن الفريق خلال فترة الانتقالات فى شهر يناير المقبل، لعدم قدرته على استكمال تعاقده فى ظل الظروف الحالية.

من جانبه أكد سعد حسنى، أنه لم يستطيع استكمال تعاقده مع منتخب السويس خاصة فى ظلب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى تلقيه العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز، والتى سيحسمها خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أقرت بأحقية سعد حسنى، لاعب الإسماعيلى السابق ومنتخب السويس الحالى، بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة التى قضاها مع الدراويش.

وأصدرت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية قرارًا بإلزام نادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 497 ألف جنيه، مستحقات مالية متأخرة لصالح سعد حسنى ظهير أيمن الفريق السابق.

وانضم سعد حسنى لصفوف الإسماعيلى فى عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة العميد محمد أبو السعود، وتحت قيادة أحمد حسام ميدو، وقرر الرحيل بعدما أبدى المجلس الحالى برئاسة إبراهيم عثمان تخفيض قيمة عقده.