شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عايد حكماً لمباراة المصرى والجزيرة المطروحى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح ، طاقم حكام بقيادة عمرو عايد لإدارة مباراة المصرى والجزيرة بمطروح فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التى ستقام الأحد. ويضم طاقم التحكيم عمرو عايد ويعاونه هيثم رمضان وخالد حسام مساعدين، وكريم الدمرداش حكماً رابعاً.

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