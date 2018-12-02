شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يدرس اللائحة المالية لفريق الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة على الاطلاع على اللائحة المالية للفريق عقب التدريب الأول له مع الفريق الساحلى وبداية الاستعدادت لمباراة الأهلى القادمة والتى ستقام يوم الخامس من الشهر الجارى ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز .
ويسعى حمادة صدقى لعمل لائحة تحفيزية للاعبين خلال الفترة القادمة بداية الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز والتى يعمل على تحقيق نتائج طيبة خلال المرحلة القادمة .
وتعاقد مجلس إدارة الجونة مع حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب لقيادة الفريق فنيا خلفا لهشام زكريا الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة الأخيرة من الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى .
ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .
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