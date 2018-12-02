تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

عمرو ابوبكر

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن وجود نية للتعاقد مع 5 أسماء من اللاعبين المحليين والدوليين، وضمهم إلى صفوف نادي بيراميدز.

وأضاف آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا نية لبيع كينو في الفترة الحالية، ولكن إذا وجد عرض مناسب وبديل بنفس الكفاءة سوف يتم بيعه إذا وجدت مصلحة له وللفريق.

وأشار آل الشيخ إلى أنه يوجد ثلاثة لاعبين محليين على رادار نادي بيراميدز، ولاعبان من خارج مصر سيتم التعاقد معهم في انتقالات يناير.