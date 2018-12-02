تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو

عمرو ابوبكر

أكد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ان قرار ايقاف رئيس نادي الزمالك افاد الفريق اكثر مما أضره. وأضاف الشيخ، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، "اكتر قرار خدم الزمالك ايقاف رئيسه". وتابع: "نريد ان يخسر الزمالك نقاط، اتمنى ان يعود رئيس النادي للتصريحات واثارة المشاكل مع جروس من أجل ان نفوز بالنقاط". وأردف: "الزمالك حاليًا يعيش في استقرار بسبب ايقاف رئيس النادي". تعليقات القراء

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