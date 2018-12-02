رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه محمد محمود لاعب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه محمد محمود لاعب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وماجد سامي مالك نادي دجلة خلال الفترة الماضية.

ويعتبر محمد محمود واحد من المواهب الشابة المميزة في الدوري المصري الممتاز، لفت إليه أنظار كبار الأندية المصرية بعد العروض القوية التي قدمها رفقة فريق وادي دجلة خلال الفترة الأخيرة، ودخل ناديي الزمالك والأهلي في صراع شرس للحصول على خدماته، قبل أن يحسم الأخير الصفقة لصالحه ويضم اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمد محمود مع وادي دجلة ومنتخب مصر:-

- محمد محمود من مواليد 7 مايو لعام 1998 ويبلغ عمره (20 عامًا) وهو أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، تم تصعيده للفريق الأول منذ 3 سنوات تقريبًا، ولكنه بدأ المشاركة مع الفريق بشكل أساسي هذا الموسم.

- لعب محمد محمود 25 مباراة مع وادي دجلة في مختلف البطولات (23 بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له (1645 دقيقة)، ونجح في تسجيل هدفين فقط، وحصل على 6 إنذارات وبطاقة حمراء وحيدة.

- شارك محمد محمود في 14 مباراة مع وادي دجلة في الموسم الحالي (13 بالدوري المصري – 1 بكأس مصر)، بواقع دقائق لعب فعلية (1224 دقيقة لعب)، وسجل هدفين، وحصل على 4 إنذارات وكارت أحمر وحيد.

- لفت أنظار المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر، وضمه لقائمة الفراعنة خلال مباريات تصفيات أمم إفريقيا وشارك لمدة 34 دقيقة مع المنتخب الوطني أمام النيجر وتونس ولكنه لم يسجل أي أهداف.

- رقام محمد محمود في الدوري المصري هذا الموسم جيدة وهي كالتالي:

• إجمالي التمريرات : 391 تمريرة

• التمريرات الصحيحة: 305 تمريرة

• التمريرات الطولية: 71 تمريرة منها (50 صحيحة)

• التمريرات القصيرة: 316 تمريرة منها (255 صحيحة)

• عدد مرات استخلاص الكرة: 105

• عدد مرات خسارة الكرة: 66

• فشل استخلاص الكرة: 12

• كرات مستقبلة: 391

• استعادة الكرة: 62 مرة

• ضغط وابعاد: 6 مرات

• استخلاص الكرة من اعتراض: 24 مرة

• تنظيف منطقة جزاءه: 1 مرة

• الفوز بالكرات الهوائية: 4 مرات

• فقد الكرات الهوائية: 3 مرات

• الأخطاء المرتكبة: 21 خطأ

• الأخطاء المتحصلة: 52 خطأ

• إجمالي العرضيات: 4 عرضيات

• المحاولات على المرمي: 14 محاولة منها (8) صحيحة

• المرواغات الصحيحة: 29 مرواغة

• المرواغات غير الصحيحة: 21 مرواغة

• عرضيات من لعب مفتوح : 4 عرضيات

• استخلاص من ضغط: 15

• بطاقة صفراء:

4

• بطاقة حمراء: 1

• استلام خاطئ للكرة: 1

• ضربات جزاء تسبب فيها:1