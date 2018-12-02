رياضة | مصطفي يونس: أرفض تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي يونس: أرفض تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصطفي يونس عن عودته كمدير فني للنادي المصري البورسعيدي بعد فترة غياب استمرت لمدة ٨ سنوات.

وقال يونس خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت": "استقبلت الخبر بمسؤولية كبيرة فأنا لدي موهبة التدريب منذ أن كنت ألعب الكرة في الشارع.. تم عرض اسمي على انديه بعدما فشل المديرين الفنيين خلالها وتم الرد هنتعامل معاه ازاي".

واستكمل يونس" "أنا احترم نفسي وأحترم من عاد إلي الحياة وأحترم تعاقدي مع مسؤلي المصري وانا مستمر معهم حتى لو عرض عليا تدريب الأهلي سأرفض".

ووجه يونس رسالة لجماهير المصري قائلًا: "النادي يحتاج لدعمكم وأنا لم أتحمل مسؤولية المصري بمفردي ولكن هي مسؤولية على عاتق الجماهير".