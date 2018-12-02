رياضة | تركي آل الشيخ: الضغط الجماهيري سبب أخطاء الحكام و"الأجنبي" أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: الضغط الجماهيري سبب أخطاء الحكام و"الأجنبي" أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن أخطاء الحكام أزمة في جميع الدوريات، حتى الدوري السعودي.

وقال تركي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الحكم يتعرض لأخطاء في المباريات، في ظل تعرضه لضغط جماهيري وإعلامي.. استخدام الحكم الأجنبي، سيكون أفضل لكي نرتاح ونريح".