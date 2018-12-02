رياضة | عمرو عايد حكما لمباراة المصري والجزيرة بمطروح

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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم عمرو عايد لإدارة مباراة المصري والجزيرة بمطروح في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، التي ستقام اليوم الأحد. ودير عمرو عايد مباراة المصري البورسعيدي والجزيرة بمطروح ويعاونه هيثم رمضان وخالد حسام، وكريم الدمرداش حكماً رابعاً.

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