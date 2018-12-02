رياضة | الصقر: بيراميدز الأقرب لضم عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصقر: بيراميدز الأقرب لضم عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن إمكانية ضم عبد الله السعيد لاعب نادي الأهلي السعودي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وقال الصقر خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت" إنه لا يعتقد في عودة عبد الله السعيد حاليا نظرًا لأنه يؤدي بشكل جيد مع فريقه في الدوري السعودي.

وأضاف الصقر: "إذا احتاج حسام حسن ضم السعيد سنتعاقد معه على الفور وحال عودة السعيد للدوري المصري سيكون الأقرب أن ينضم لصفوف نادي بيراميدز".