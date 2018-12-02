رياضة | خناقة بين سيد عبد الحفيظ ورئيس لجنة الحكام على الهواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة بين سيد عبد الحفيظ ورئيس لجنة الحكام على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سيد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة نارية لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قائلا: "من حقي أتحدث بما أريد في ظل عدم تجاوزي".

وتحدث عبدالحفيظ خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت": "أريد فقط من عبدالفتاح أن يجاوب على أسئلتي وأنا لا أجد صعوبة فيها.. لا أعلم لماذا يحدث ذلك مع الأهلي ولا أفهم لماذا يريد عصام عبدالفتاح أن يشعر الجماهير بأني أخطأت في حقه، وأنا أبحث عن أسئلتي بخصوص الحكم محمود البنا.

ودخل أيضا عصام عبدالفتاح على الهواء للرد على ما تحدث به سيد عبدالحفيظ قائلًا: "مش من حق حد يسألني أسئلة".

وانفجر سيد عبد الحفيظ على رئيس لجنة الحكام قائلا: "لا يمكنك أن تتهكم على لاعبي الأهلي وإهانة اللاعبين بتلك الطريقة، لأن لاعبي الأهلي أشهر من النار على العلم ويجب أن تختار مفرداتك".

ورد عبد الفتاح: "مدير الكرة بالأهلي أهان الحكام المصريين واللوائح هى التي ترد على عبد الحفيظ وهناك أشياء لا يمكن أن أتحدث بها على الهواء وإذا اثبت أنه تم التهكم على الحكام فسأستقيل".