رياضة | الصقر: نقترب من ضم "أمثال" كينو.. وتركي آل الشيخ راض عن الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصقر: نقترب من ضم "أمثال" كينو.. وتركي آل الشيخ راض عن الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن عن تدعيمات بيراميدز في يناير وإمكانية التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال الصقر لبرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت": "سيكون هناك تدعيمات في يناير ومن الوارد أن يكون هناك لاعبين أمثال كينو وأفضل منه".

وأضاف الصقر: " نحتاج لاعبين في مراكز محددة ولدينا عدة أسماء من الدوري المصري نسعي للتعاقد معها.. لا يهمنا الاسماء في تلك الفترة ولكن المهم هو التعاقد مع لاعبين قادرة على التأقلم سريعا مع الفريق.

وتابع الصقر: "في البداية تجربة بيراميدز كانت مجازفة ولكن هذه هي الحياة وعلى أرض الواقع حققنا إنجازًا كبير من خلال ضم لاعبين على مستوي عالي وبالفعل استفدت من المديرين الفنين الذين تولوا قيادة بيراميدز.

واستكمل: "المستشار تركي ال شيخ، متابع ما يحدث بشكل كبير ويصله يوميا تقارير عن ما يحدث وهو راضي تماما عن الأداء.. في المستقبل سيكون هناك جماهيرية لبيراميدز لأن اللاعبين المتواجدين والانجازات التي ستحقق على أرض الواقع هي من تصنع القاعدة الجماهيرية".