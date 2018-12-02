اونلاين | بث مباشر لقناة " RT ARABIC "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لقناة " RT ARABIC " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي تشيلسي x

14:00 فولهام آرسنال x

16:05 توتنهام هوتسبير ليفربول x

18:15 إيفرتون الدوري السعودي النصر x

16:45 الوحدة الاتحاد x

17:15 الحزم الدوري الإسباني الدرجة الأولى برشلونة x

19:30 فياريال الدوري الإيطالي الدرجة A ميلان x

13:30 بارما روما x

21:30 انتر ميلان كأس مصر المصري البورسعيدي x

17:00 الجزيرة مطروح كأس الكونفيدرالية الأفريقية فيتا كلوب - جمهورية الكونجو x

21:00 الرجاء الرياضي - المغرب

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