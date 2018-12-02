شكرا لقرائتكم الزمالك: تصريحات البعض عن التحكيم غير مسئولة.. وحيلة قديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، باعتذارٍ لجماهير القلعة البيضاء عن خروج الفريق من البطولة العربية عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى بالأمس، بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ 16 بهدف لكل فريق.

قال أمير عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم السبت، "اعتذر للجماهير و مجلس الادارة بالنيابة عن الجهاز الفنى واللاعبين عن نتيجة مباراة امس فهى نتيجة لم نكن نتمناها ولكنها كرة القدم فقد لعبنا ٦ مباريات خلال نوفمبر نجحنا فى الفوز بخمسة مباريات والمباراة الوحيدة التى خسرها الفريق كانت بضربات الجزاء و كانت كفيلة بالخروج من البطولة العربية، الموسم مازال طويل سوف نعالج الاخطاء للمنافسة على الدورى العام و كأس مصر و البطولة الكونفدرالية اللاعبون استوعبوا الدرس و سنقاتل كل مباراة لمواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير".

وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته قائلاً: "وبالنسبة لتصريحات البعض والخاصة بحكام مباريات الزمالك فهى تصريحات غير مسئولة لا تستحق الرد والغرض منها تصدير المشاكل للزمالك وللجنة الحكام والمسئولين باتحاد الكرة وهى حيلة قديمة عفى عليها الزمن".